Boyabat Devlet Hastanesi’nde bir süredir devam eden yenileme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte Acil Servis yeniden hizmete açıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde hizmet veren Boyabat Devlet Hastanesi’nde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Acil Servis’in zemin yenileme ve tadilat işlemleri tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Acil Servis, yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Yeni yapılan zemin, artırılmış dayanıklılığıyla dikkat çekerken, nem ve ağırlık direncinin güçlendirilmesi sayesinde daha uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca, hijyenik ve kolay temizlenebilir özellikleriyle hasta güvenliği ve konforu da ön planda tutuldu.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde ise tadilat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bu birimlerdeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete açılmasının planlandığını belirtti.