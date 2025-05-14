Galatasaray ve Trabzonspor kafileleri, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi konakladıkları otelden maçın oynanacağı Gaziantep Stadyumu’na geldi. Stada gelen iki takımı sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar coşkulu şekilde karşıladı.

Galatasaray ve Trabzonspor, 63. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmak için saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray ve Trabzonspor kafileleri, konakladıkları otelden maçın oynanacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı’na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde stada gelen Galatasaray ve Trabzonspor’u taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar, takımlarına meşaleler ve yoğun tezahüratlarla destek verdi.