Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3’e 3 oyun ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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