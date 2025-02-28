2025 yılının Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek ‘Kadın Oyunları Festivali’ 8 farklı ilde sahnelenecek oyunlarla izleyicisiyle buluşacak. Sırası ile Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık’ta gerçekleşecek festivalin her ayağı 5 gün sürecek ve her birinde birbirinden farklı kadın temalı beş tiyatro oyunu sahnelenecek.

Bu yıl da büyük bir merakla beklenen festivalin oyunlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi 12-16 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Kadın sorunlarına küresel ve ulusal ölçekte dikkat çekmeyi hedefleyen bu festivalde, titizlikle yapılan bir değerlendirme sonucu sekiz oyun seçildi ve her kent için özgün bir program oluşturuldu. Festival süresince toplamda kırk gösterim yapılacak olup, aynı zamanda kadın sorunlarına yönelik çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Tiyatronun geliri kız çocuklarının eğitimine umut olacak

Bir farkındalık projesi olarak da bilinen ’Kadın Oyunları Festivali’nde gelenek bozulmayarak bu yıl da gelirinin belirli bölümü kız çocuklarının eğitimine destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

Kadın oyunları festivali programı

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 12-16 Mart tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde "Othello! Seyircili İntikam Provası" ile 21.00’da başlayacak. Ardından 13 Mart’ta Yaban Arısı, 14 Mart’ta "Havva Değişecek Bu Hikâye" oyunları 21.00’da izleyicileri ile buluşacak. 15 Mart’ta "Hikâyesinde Senden Bahsetti" oyunu ise 18.00’da sahnelenecek.16 Mart’ta "Fok Derisi Kavuşma" oyunu 21.00’da sahnelenerek Muğla programı sona erecek.

Başkan Aras, "Sanat ve kadınlar toplumun en güçlü dönüştürücü dinamiğidir"

Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı ilk tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sanat ve kadınlar, toplumun en güçlü dönüştürücü dinamiklerindendir. Sanatın toplumsal meseleleri görünür kılma gücüyle, kadınların yaşamın her alanındaki varlığı birleştiğinde, değişim kaçınılmaz olur. Bu nedenle, kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tiyatro festivalini son derece kıymetli buluyorum. Gerçek yaşamdan kesitleri tiyatro sahnesinde değerli sanatçılarımız bizler için canlandıracak. Bu nedenle Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan ‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum"