Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Antrenmanda, geçtiğimiz gün 26. yaşına giren Victor Osimhen’in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.