Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2025 yılı için alınan güvenlik, sağlık ve kamu düzeni tedbirlerini açıkladı.

Vali Akkoyun, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ile yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için 277 araç ve 15 dron olmak üzere toplamda 6 bin 315 personel ve 917 aracın sahada olacağını söyledi. Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ’Yılbaşı Tedbirleri’ değerlendirildi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun alınan tedbirleri açıkladı. Vali Akkoyun, Mardin’de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kadim medeniyetimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhuriyetin ikinci asrını ’Büyük ve Güçlü Türkiye’ şiarı ve ’Tam Bağımsız Türkiye’ vizyonuyla büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mardin’de sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata her alanda gerçekleştirdikleri kamu hizmetleri ve yatırımları şehrin gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Vali Akkoyun, "Mardin’de 2024 yılında birçok alanda meydana gelen gelişmelerde hemşehrilerimizin çalışkanlığı, özverisi, birlik, beraberliğe olan inancı ve iradesi şehrimizi daha ileriye taşıma azmimizi artırmaktadır. Kararlı çalışmalar neticesinde Mardin’imizde huzurlu ve başarılı bir sene geçirdik, amacımız 2025 yılında da bunu devam ettirmektir. Bu amaçla şehrimizi her alanda kalkındırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 2024 yılını geride bıraktığımız şu saatlerde ve 2025 yılının ilk saatlerine kadar hemşehrilerimizin ve yılbaşını geçirmek üzere Mardin’de bulunan tüm misafirlerimizin güvenliği ve esenliği için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmış durumdadır. Mardin’imiz genelinde güvenlik ve asayiş konusunda kolluk kuvvetlerimizce şehir merkezinde ve 10 ilçemizde özellikle hemşehrilerimizin yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır. Bu kapsamda; emniyet müdürlüğümüz 10 ilçemizde yılbaşı boyunca 2 bin 511 personel, 640 araç ile il jandarma komutanlığımız ise 10 ilçemizde yılbaşı boyunca, 3 bin 804 personel, 277 araç ve 15 dron olmak üzere toplamda 6 bin 315 personel 917 araç ile asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Yine muhtemel durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 31 personeli ile 7/24 aktif olarak hizmet verecektir. Hemşehrilerimiz ihtiyaç duyması halinde Mardin Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir. Aynı zamanda elektrik, iletişim ve doğal gaz için ilgili kurumlarımız tarafından tedbirler alınmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyemiz’e bağlı MARSU başta olmak üzere tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Ayrıca yılbaşını geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz ve Mardinli hemşehrilerimiz için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri aldık. Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktaları kurularak şehrimizin her alanında en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yeni yılın, ülkemize ve Mardin’imize huzur, sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.