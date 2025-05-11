Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayı gören düğün sahipleri yaralıların yardımına koştu.

Kaza, saat 22.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun Ç.(24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yaparak dönüş yapan İlker A.(52) yönetimindeki 16 BOY 249 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Düğün salonundan çıkanlar panik oldu

Kaza sırada düğün salonundan çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadıktan sonra yaralıya yardıma koştu. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.