Galatasaray, genç oyuncu Arda Ünyay ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Arda, Ankara ekibinde bu sezon Trendyol 1. Lig’de 3 maçta görev yaptı.