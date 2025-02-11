Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin önündeki araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Yalova Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muhammet Can P. (25) idaresindeki 34 EGF 096 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde aynı yönde gitmekte olan İlyas G. (61) idaresindeki 77 DS 536 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil savrulup takla attı

Çarpmanın şiddeti ile öndeki otomobil savrularak yoldan çıktı. Yol kenarında ağaçlara çarparak takla atan otomobilde bulunan sürücü İlyas G. ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Ergül (64) ve diğer otomobilin sürücüsü Muhammet Can P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı durumdaki Hatice Ergül ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.