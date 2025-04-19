Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdürüyor. Bu anlamlı yılı çeşitli organizasyonlarla taçlandıran üniversite, şimdi de sporun heyecanını öğrencilerle buluşturuyor.

Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "50. yıl spor şenlikleri", hem sportif rekabeti hem de sosyal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Şenlikler kapsamında fakülteler arası futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek. Gençlerin büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakalar, hem sportif rekabete hem de dostluk ve dayanışmaya sahne olacak. 50. yıl spor şenlikleri kapsamında futbol müsabakaları 21 Nisanda, basketbol müsabakaları 23 Nisanda ve voleybol müsabakaları ise 26 Nisanda başlayacak.

Yaklaşık bir ay sürecek olan spor müsabakaları boyunca, üniversite kampüsü renkli ve coşkulu görüntülere ev sahipliği yapacak. Fırat Üniversitesi, 50. yıl kutlamalarına dinamizm katan bu spor organizasyonlarıyla, öğrencilerin üniversite aidiyetini güçlendirmeyi ve spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.