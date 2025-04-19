Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmasında halkın talep ve sorunları dinlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; "Yahyalı’da elma üreticilerimizin gönlü rahat olsun. Bakanlığımızın koordinasyonunda gerekli çalışmalar hızlıca yapılacak" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek’in vatandaşlarla bir araya geldiği ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmasında halkın talep ve sorunları dinlendi. Toplantının açılış konuşmasında şeffaf ve katılımcı belediyecilik vurgusu yapan Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bu ilçemizi birlikte yönetmek istiyoruz. Her bir vatandaşımızın fikri, önerisi bizim için çok kıymetlidir. Çay simit eşliğinde herkes sorusunu soracak ve bizlerde şeffaf olarak cevaplayacağız" dedi. Vatandaşlar toplantıda zirai don, ulaşım, altyapı, çevre temizliği ve sosyal hizmetler gibi pek çok konuda sorular yöneltti. Sorulara cevap veren Başkan Öztürk, çözüm süreçleri hakkında bilgi vererek bazı konularla ilgili hemen gerekli birimlere talimat verdi.

Özellikle zirai don sorusu gündemde öne çıkarken, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; "Üreticilerimizin bu zararının telafisi ve ekonomimize yansımamasıyla alakalı olarak her türlü tedbir alınacak. Yahyalı’da elma üreticilerimizin gönlü rahat olsun. Bakanlığımızın koordinasyonunda gerekli çalışmalar hızlıca yapılacak. Allah ülkemizi korusun. Tarım ekonominin kalbi, enflasyonla mücadele ettiğimiz bu süreçlerde çok önemli. Onun için hepimiz sahadayız. Üreticilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda halkın ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Öztürk, bu tür buluşmaların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.