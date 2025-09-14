Fırat’ın Kayıp Mirası Araştırma Platformu Miyadin (Gemici) kilisesini ziyaret ederek, tarihi yapıyı görüntüledi.

Fırat’ın Kayıp Mirası Araştırma Platformu çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede platform üyeleri, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyü yakınlarında, Keban Barajı’nın suları altında kalan Miyadin kilisesini ziyaret ederek, tarihi yapıyı görüntüledi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, "Fırat’ın kayıp miraslarından biridir. Yaklaşık üç asırlık bir geçmişe sahip olduğu bilinen bu Ermeni kilisesi, baraj gölünün çekildiği dönemlerde yeniden gün yüzüne çıkarak, zamana direnen taş duvarlarıyla bize çok kültürlü Anadolu tarihini hatırlatır. Miyadun adıyla da bilinen bu yapı, yalnızca bir ibadethane değil; aynı zamanda Tunceli coğrafyasının kültürel çeşitliliğine ve ortak hafızasına tanıklık eden önemli bir mirastır. Sular yükseldiğinde kaybolup, çekildiğinde yeniden görünmesiyle adeta geçmişin bugüne seslenen bir yankısıdır" denildi.