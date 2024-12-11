Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şehir merkezinde yeterli büyüklükte uygun bir alan bulunamaması nedeniyle il yöneticileriyle birlikte hastanenin Harput Yerleşkesinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "Fırat Üniversitesi Mevcut Hastanesi’nin tamamen taşınacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz tarafından bu konuda hiçbir zaman böyle bir karar alınmamış ya da açıklama yapılmamıştır” denildi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden, Harput Yerleşkesine yapılacak olan 800 yataklı, depreme dayanıklı yeni hastane binasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son günlerde, Fırat Üniversitesi’ne yapılması planlanan 800 yataklı, depreme dayanıklı yeni hastane binası ile ilgili kamuoyunda bazı yanlış bilgilendirmelerin yer aldığı görülmektedir. Üniversitemiz adına, konuya dair kamuoyunu aydınlatmak ve yanlış anlamaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde müjdesini verdiği yeni hastane binamız, Harput Yerleşkesinde yapılacaktır. Hastane binamızın projesi tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilmiştir. Yeni hastane binası yatay mimari şeklinde zemin+5 kat olarak planlandığı için oldukça geniş bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Şehir merkezinde yeterli büyüklükte (en az 300 000 m2) uygun bir alan bulunamaması nedeniyle il yöneticileriyle birlikte hastanenin Harput Yerleşkesinde yapılması kararı alınmıştır. Harput Yerleşkesi, şehrimizde modern sağlık hizmetlerinin sunulabileceği genişlikte, şehrin gelişimi yönünde, güney ve kuzey çevre yolarının kesişim noktasında ve herhangi bir afet anında ulaşımı çok rahat olan bir lokasyondadır. Son günlerde ortaya atılan ‘Fırat Üniversitesi Mevcut Hastanesi’nin tamamen taşınacağı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz tarafından bu konuda hiçbir zaman böyle bir karar alınmamış ya da açıklama yapılmamıştır. Yeni hastane binasının inşası, mevcut hizmetlerin genişletilmesi ve daha kaliteli bir sağlık altyapısının oluşturulması amacını taşımaktadır. Fırat Üniversitesi olarak, ilimize yeni bir hastane binası kazandırma gayemiz özellikle Elazığ halkına, yakın bölgemize ve ülkemize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktır. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili tüm paydaşlara ve kurumlara teşekkürlerimizi sunarız” denildi.