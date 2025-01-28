Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi, ‘Gülümseten Duvarlar’ Projesi çerçevesinde rengârenk bir alana dönüştürüldü.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde anlamlı bir projeye imza atarak Çocuk Acil Servisi’ni minik hastaların yüzünü güldüren rengârenk bir alana dönüştürdü. Çalışma, uzmanların çocuk psikolojisine uygun önerileri dikkate alınarak hayata geçirildi. Gülümseten Duvarlar Projesi ile servis duvarları sevimli ve eğlenceli karikatürlerle süslenerek çocukların tedavi sürecini daha keyifli geçirmesi hedeflendi.

Yeni dekorasyon, tedavi için hastaneye gelen çocuklardan ve ailelerinden tam not aldı.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Daşbilek, "Çocuklarımızın tedavi sürecinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için bu projeyi başlattık. Gülümsemeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hemşirelerimizin ve minik çocuklarımızın özverisiyle tamamlanan bu çalışma, çocuklarımız için umut dolu bir ortam oluşturmayı amaçlıyor" dedi.