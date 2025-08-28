Hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü kovalamaca sonucu İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde İzmir Caddesi üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurmak istedi. Çınarköy Mahallesi’nde ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sıkıştırılan otomobil polis aracına ve ağaçlara çarparak durdu. Yapılan kontrolde araç sürücüsünün, hakkında hırsızlık suçundan verilmiş 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.O. (37) isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlünün UYAP sorgulamasında ise aralarında uyuşturucu kullanımı ve ticareti, hırsızlık, yağma suçlarının da bulunduğu toplam 32 kaydı olduğu tespit edildi.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.