Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atalay Şahin, yaz aylarına hazırlanırken doğal ve dengeli bir görünüm hedefleyenler için minimal ve etkili estetik uygulamalar konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Yaz ayları yaklaşırken birçok kişi aynaya baktığında tazelenmiş, sağlıklı ve doğal bir görünüm görmek isterken, bu noktada estetik ve plastik cerrahide son yılların en çok konuşulan yaklaşımı doğallık ve kişiye özel planlama öne çıkıyor. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atalay Şahin, yaz öncesi yapılan estetik işlemlerde hızlı iyileşme süreci ve doğal görünümün ön planda olduğunu vurgulayarak, "Estetik müdahale artık abartılı değişimlerden çok kişinin yüz ve beden yapısına uygun, küçük ama etkili dokunuşlarla kendini daha iyi hissetmesini sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Op. Dr. Şahin yaz öncesi en sık tercih edilen uygulamaların; ameliyatsız yüz gençleştirme (botoks, dolgu), vücut şekillendirme ve liposuction, burun estetiği, meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme, karın germe, koltuk altı botoxu (terleme botoxu) olduğunu belirtti.

Dr. Şahin, minimal invaziv uygulamaların hem iyileşme süresini kısalttığını hem de günlük hayata hızlı dönüş sağladığını kaydederken, ayrıca her bireyin ihtiyacının ve estetik anlayışının farklı olduğunu söyleyerek, kişiye özel estetik planlamanın önemini vurguladı.