Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte iddiaya göre elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşen Çayı’nda arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avı yaptığı iddia edilen Recep Enes Çağlar, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çağlar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.