İzmir’de özel bir lise tarafından düzenlenen 20. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının ortaokul klasmanındaki galibi, ortaokul öğrencileri Mira Şakır ve Beren Ceylan oldu.

Özel Ege Lisesinin geleneksel hale getirdiği, il genelindeki resmi ve özel ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl 20.’si hayata geçirilen Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının galibi İzmir Karşıyaka TAKEV Ortaokulu öğrencileri Mira Şakır ve Beren Ceylan oldu. Şakır ve Ceylan birincilik ödülü 30 bin TL’yi de almaya hak kazandı.

Fen Bilimleri dalında farklı okullardan projelerin yer aldığı, öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada, Mira Şakır ve Beren Ceylan, "Sonbaharda Dökülen Çınar ve Dut Ağacı Yapraklarının Kâğıt Yapımına Uygunluğunun Araştırılarak Atık Yönetimine Katkısının İncelenmesi" başlıklı proje birincilik ödülüne layık görüldü. Şampiyon öğrenciler, hazırladıkları proje ile doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir atık yönetimi yaklaşımı sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sonbaharda dökülen yaprakların geri dönüşüm potansiyelini bilimsel yöntemlerle ortaya koymaya çalıştık. Çevre bilinciyle harmanlanmış bilimsel bir araştırma hazırlamak bizi çok heyecanlandırdı. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Öğretmenimize ve destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Projeye büyük emeklerle hazırlandıklarının altını çizen Proje Danışman Öğretmeni Özde Çokan, "Öğrencilerimiz doğada atık olarak görülen yaprakların aslında ne kadar değerli birer hammadde olabileceğini gösterdi. Bu başarı, öğrencilerimizin araştırma yetenekleri kadar sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını da ortaya koydu. Onlarla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sağlam, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin İşlek Coşkun ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ayşegül Yoltaş’ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada 2.lik ödülünü Sıfır Atıklı Mutfaklarda Kombucha ile Sağlıklı Spagetti ve Havyar Görünümlü Şekerleme Yapımı proje ile Özel Eraslan Ortaokulu, 3.’lük ödülünü ise Ferromanyetik Metal Toplayıcı isimli proje ile İsmet Sezgin Ortaokulu elde etti.