Bandırma’ya bağlı Çalışanlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Eti Maden İşletmeleri’nin mahalle sınırları içerisinde yeni bir döküm sahası açmak için yaptığı başvuruya tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, hâlihazırda yıllardır maruz kaldıkları çevresel zararlara dikkat çekerken, yeni bir toz ve atık sahasının oluşturacağı sağlık ve doğa tahribatına karşı bir araya gelerek, mahallede döküm sahasının olmaması için imza kampanyası başlattı.

Mahalle sınırlarında bulunan 102 ada, 26 numaralı 15.836,50 metrekarelik mera vasıflı parselin 3.460,44 metrekarelik kısmı için Eti Maden İşletmeleri tarafından tahsis amacı değişikliği talep edildi. Üretim proseslerinden çıkan katı atıkların depolanması amacıyla yapılan bu başvurunun, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kuşçu: "Nefes alacak alanımız kalmadı"

Çalışkanlar Mahallesi Muhtarı Osman Kuşçu, düzenlenen basın açıklamasında konuşarak, mahalle halkının yıllardır kırmızı toz, asit buharı ve çevresel atıklarla mücadele ettiğini belirtti. Kuşçu, "Zaten penceremizi açamıyoruz. Çamaşır asamıyoruz. Mahallede kanserden hayatını kaybeden birçok insanımız var. Şimdi ceviz bahçelerimizin, tarlalarımızın dibine yeni bir döküm sahası kurulmak isteniyor. Bu açıkça bizi ölüme terk etmektir," ifadelerini kullandı.

Mahalle adına açıklamalarda bulunan bir diğer temsilci ise, yalnızca 3 bin 446 metrekarelik kısmın resmi olarak kullanılacak olmasına rağmen, geri kalan alanın da dolaylı biçimde döküm sahasına dönüşeceğini iddia etti. "Bu malzemeler nereye akacak? Dereye, ormana, vatandaşın ceviz ağaçlarına kadar yayılacak. Burada yaşayan insanlar var. Onları ölüme mi terk edeceğiz?" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Yetkililere çağrı: "Bu kararı iptal edin"

Muhtar Kuşçu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Dursun Mirza ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, tahsis amacı değişikliği kararının iptal edilmesini istedi. Kuşçu ayrıca, geçmişte Levent Mahallesi’nde kapatılan şlam sahasının Kayacık’a taşınacağı yönündeki iddialara da değinerek, "Eğer böyle bir plan varsa derhal vazgeçilsin. Mahallemizin artık taşıyacak gücü kalmadı" dedi. "Kamyonlar açık şekilde mahallemizden geçiyor, üstü örtülü değil, tekerlekleri yıkanmıyor. Pislik evlerimize kadar giriyor. Bu şartlarda yeni bir atık sahası kabul edilemez," diyen Kuşçu, Balıkesir Valisi’ni mahalleye davet ederek durumu yerinde görmesini istedi.

-Kuşçu "Vicdanlı karar bekliyoruz"

Kuşçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm Çalışkanlar Mahallesi halkı adına sesleniyoruz. Bu projeden bir an önce vazgeçilsin. Daha işin başındayken herkes vicdanıyla karar versin. Eğer bu halkın ezilmesini istemiyorsanız, bu kararı reddedin. Doğa için, insan sağlığı için bu talep geri çekilmeli."