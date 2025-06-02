Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Sağlık Bakanlığı Obezite Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye’de giderek artan obeziteyle bilimsel temelli mücadele için oluşturulan bu önemli kurulda görev almanın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bayraktaroğlu, konu ile ilgili açıklamasında şu sözleri dile getirdi:

"Ülkemizde ve dünyada giderek artan obezite sorunu sadece bireysel sağlık değil, aynı zamanda toplumsal sağlık politikaları açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu alanda bilimsel yaklaşımlarla çözüm üretmek, stratejik planlamalar yapmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı ve Sağlık Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulan bu değerli kurulun bir üyesi olarak görev yapacak olmak benim için hem bir gurur kaynağı hem de büyük bir sorumluluktur. Bu önemli görevi şahsıma layık gören başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı ailesine teşekkürlerimi arz ediyorum. Aynı zamanda başta sağlık alanında Üniversitemizin gelişimine her daim büyük katkılar sunan ve değerli destekleriyle bizlerin her zaman yanında olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum."

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu’nun Sağlık Bakanlığı Obezite Bilim Kurulu üyeliğine seçilmesini büyük bir gurur ve memnuniyetle karşıladığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu hocamızın Sağlık Bakanlığı Obezite Bilim Kurulu’nda görev alacak olması, hocamızın alanındaki hem üstün başarıları hem de Üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin, ulusal sağlık politikalarına yön verecek düzeyde olduğunun güçlü kantını ortaya koymaktadır. Hocamızın yıllardır obezite ve metabolizma hastalıkları üzerine sürdürdüğü nitelikli akademik çalışmaları, bu önemli kurulda da büyük katkılar sunacaktır. Bu başarı, üniversitemizin sağlık bilimleri alanındaki bilimsel derinliğini ve topluma fayda üreten misyonunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ortaya koyduğu akademik çalışmalar, bilim dünyasında önem arz ederken Merkezimizdeki ekip ile gerçekleştirdiği kayda değer faaliyetlerle de Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bu alanda öncü bir kurum haline gelmeye devam etmektedir. Değerli hocamız bu yeni göreviyle, hem ülkemizin sağlıklı nesiller yetiştirme hedefine katkı sunacak hem de genç akademisyenlere örnek olacaktır. Bu vesileyle, böylesine kıymetli bir kurulun oluşturulmasında liderlik gösteren ve hocamıza bu görevi tevdi eden başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere Sağlık Bakanlığının ilgili tüm birimlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim temelli politikaların şekillenmesinde üniversiteler ile bakanlıklar arasında kurulan bu güçlü iş birliği, hem ülkemiz halk sağlığı açısından hem de akademik camiamız adına büyük bir kazanımdır. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu hocamızı gönülden kutluyor; bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu önemli kurulda, önemli katkılar sağlayacağını temenni ederek başarılarının devamını diliyorum."