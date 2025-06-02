Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlerin de aralarında olduğu "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yazar Üstün Dökmen’in kaleme aldığı unutulmaz karakterleriyle komedi türündeki ’Komşu Köyün Delisi’ isimli oyun, Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda sahnelendi. İlçede görev yapan öğretmenlerin rol aldığı oyunun yönetmenliğini şehir tiyatrosunda 7 yıl oyunculuk ve eğitmenlik yapmış olan ve son atama ile Şemdinli’ye atanan öğretmen Zeynep Ağbayır ve Şemdinli’de birçok tiyatro oyunu çıkartmış olan Metin Koç üstlendi. Tiyatro severlerden tam not alan oyun, 3 Haziran akşamı saat 20.30’da yine Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda tiyatro severlerin karşısında olacak.

Oyun sonunda oyuncuları tebrik eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nabi Özel, "Öğretmenlerimizin yaptığı bu çalışma, eğitimin aynı zamanda bir gönül işi, bir fedakarlık işi olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Kısa sürede tamamen gönüllü olarak çok güzel bir oyun çıkardılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunun yönetmenliğine üstlenen ve Şemdinli’de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Ağbayır ise "Bu yıl ocak ayında Şemdinli’ye atandım. Öncesinde Aydın Şehir Tiyatrosunda yaklaşık 7 yıl tiyatro eğitmenliği ve oyunculuğu yaptım. Her öğretmen gibi benimde hayalim atanmaktı. Atandığım yerde tiyatro ekibi kurup devam etmekti. Bu konuda bana imkan sağlayan Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve ekipteki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri çok yoğun bir özveriyle çalıştılar. Yoğun mesailerine rağmen bütün provalara geldiler. Bazen yorulduk bazen sıkıldığımız günler oldu, ama hiç vazgeçmedik çünkü tiyatronun, sanatın birleştirici gücü olduğunu biliyorduk" dedi.