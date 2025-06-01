Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı saatlerde gelen iki ayrı kedi kurtarma ihbarı üzerine kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı.

İlk olay, Yeni Cami Mahallesi Eski Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş kapısına yavru bir kedinin sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Apartman kapısının alt kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için kapının demir aksamını keski yardımıyla genişleten ekipler, başarılı bir müdahaleyle kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Bir diğer olay ise Yozgat Terminal Kavşağı’nda yaşandı. Araç içerisinden gelen kedi sesi üzerine aracı durduran sürücü, kedinin yerini tespit etti ancak kendi imkânlarıyla çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, aracın alt kısmına girerek kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.