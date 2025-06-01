Muş’un Malazgirt ilçesinde 1985 yılında birlikte askerlik yapan 28 arkadaş, 40 yıl sonra Kayseri’de buluştu.

1985 yılında birlikte askerlik yapan ve aradan 40 yıl geçmesine rağmen bağlarını koparmayan asker arkadaşları, düzenledikleri organizasyonla Kayseri’de buluştu. Şehrin tarihi mekanlarını gezen ve askerlik hatıralarını yad eden grup, Kartal Şehitliği’ne de gelerek dualar etti. Büyük fedakarlıklar göstererek 9 yıldır bir araya geldiklerini ifade eden Ahmet Kurt; "Yaklaşık 40 yıl önce Muş Malazgirt 108. Topçu Alayı’nda buradaki arkadaşlarla askerlik yaptık. Her sene bir şehirde arkadaşlarımızla toplanıyoruz ve o şehri geziyoruz. Bugün de Kayseri’ye geldik ve bizim için çok büyük anlam taşıyan bu şehitlikte dua ettik. 9 senedir bir araya geliyoruz, birlik ve beraberliği her zaman yad ediyoruz. Bugün 28 arkadaşımız var, birçok arkadaşımız büyük fedakarlık yaparak buraya geldi. Aynı yemeği yemiş, aynı nöbetleri tutmuş, zaman zaman komutanlardan azar işitmiş olarak hepsini bugün en güzel şekilde yad ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşlarının olduğunu belirten ve hepsine teşekkürlerini ileten Abdulkadir Uluçay ise "5 yıl sonra ilk defa geliyorum memleketime. Gelen arkadaşlar gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor. Gaziantep’ten, Belçika’dan gelenler var. 9 sene önce başladık, sadece 2 sene pandemide ara verdik. Bu yedinci buluşmamız. Ömrümüz yeterse bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

40 yıllık asker arkadaşları; gelecek yıl Afyon’da buluşmak üzere sözleşti.