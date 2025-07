Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Eymir Gölü çevresinde 26 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Gölbaşı Belediyesi; Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Çankaya Belediyesi ekipleriyle birlikte hızla harekete geçti. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sadece yangın söndürme faaliyetlerinde değil, aynı zamanda lojistik destek, alan güvenliği ve koordinasyon noktasında da süreci başarıyla yönetti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, olayın ilk anından itibaren gelişmeleri yakından takip ederek ekipleri sahada yönlendirdi.

"Bu dayanışma ruhu, Gölbaşı’nın en büyük gücüdür"

Yangın sonrası açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Yangının ilk dakikasından itibaren ekiplerimiz tüm imkanlarını seferber etti. Her biri görevini büyük bir özveriyle yerine getirdi. Zor şartlara rağmen hızlı ve etkili bir şekilde yangının yayılmasını önledik. Sahada ter döken tüm personelimize, süreci büyük bir dikkat ve sorumlulukla yöneten ekip arkadaşlarımıza ve bize güvenen hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhu, Gölbaşı’nın en büyük gücüdür. Ancak şunu unutmamalıyız, yangınlar sadece bir kurumun ya da bir ekibin mücadelesiyle önlenemez. Her vatandaşımızın duyarlı olması, ormanlık alanlarda ateş yakmaması, çevreyi kirletmemesi ve tehlike oluşturan her durumu yetkililere bildirmesi büyük önem taşıyor" dedi.