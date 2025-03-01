Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, excimer lazer tedavisi ile görme kusurlarından saniyeler içinde kurtulmanın mümkün olduğunu, vitrektomi cerrahisi ile de ileri şeker hastalığı vakalarında görme kaybının önlenebildiğini belirtti.

Görme bozukluğu yaşayanların en büyük hayali, net bir görüşle hayatlarına devam etmek. Uzmanlar, gelişen teknoloji ve cerrahi yöntemlerle bu hayalin gerçeğe dönüşebileceğini vurguluyor. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, excimer lazer ve vitrektomi tedavilerine dair merak edilenleri açıkladı.

"Saniyeler içinde görme özgürlüğü mümkün"

Excimer lazer ile görme kusurlarının kısa sürede giderilebildiğini ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, "Excimer lazer, 18 yaşını geçmiş, son bir yılda numarası yarım dereceden fazla artmamış ve stabil hale gelmiş kişiler için uygundur. Bu yöntem, kornea tabakasına yeniden şekil vererek görme bağımsızlığı sağlar. Yıllardır milyonlarca hastaya uygulanmış, güvenilirliği kanıtlanmış ve başarı oranı çok yüksek bir işlemdir. Uygulama öncesi detaylı muayene ve ölçümler yapıyoruz. Sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar değerlendiriliyor; çünkü bazı durumlar tedaviye engel olabilir. Uygunluk raporu verilen hastalarda işlem, saniyeler içinde tamamlanıyor. Hazırlık ve dinlenme dahil toplam süre 10-15 dakikayı buluyor. Hastalar yatış yapmadan, ayakta tedaviyle aynı gün evlerine dönebiliyor. Görme netliği ise birkaç hafta içinde tam oturuyor. Çalışan hastalara genellikle bir haftalık rapor öneriyoruz" dedi.

"Numara tekrarlama riski oldukça düşük"

İşlem sonrası numara tekrarlamasının nadir olduğunu belirten Dr. Özgür, "Günümüz cihazları çok gelişmiş, bizim deneyimlerimiz de oldukça fazla. Başarı oranı yüksek bir işlemle hastalara net bir görüş sunuyoruz. Ancak nadir durumlarda 0,25-0,50 gibi küçük numaralar kalabilir; bunu önceden hastalarımıza belirtiyoruz. Uygun şartlarda bu durum tekrar tedavi edilebilir, ama böyle bir ihtiyaç çok ender görülür. Hastaların en sık sorduğu soru ‘Numaram geri gelir mi?’ oluyor. Excimer lazer sonrası numara tekrarlaması riski çok düşük. Miyoplarda, yüksek numaralar yoksa bu risk neredeyse sıfıra yakın. Yine de temkinli olmak adına yüzde 10’luk bir ihtimalden bahsedebiliriz. Hipermetroplarda bu oran biraz daha yüksek. Özetle, doğru şartlar ve uygulama ile 10-15 dakikalık bir işlemle hastalar görme kusurlarından kurtulup hayatlarına devam edebilir" diye konuştu.

"Vitrektomi kabul edilmezse görme kaybı riski artıyor"

Şeker hastalığına bağlı görme kayıplarında erken müdahalenin kritik olduğunu vurgulayan Dr. Özgür, şu bilgileri paylaştı:

"Göz, içi jöle benzeri ‘vitröz’ denen bir yapıyla dolu bir organdır. Vitrektomi, bu yapıyı göze zarar vermeden temizleme işlemidir. Gözün arka kısmındaki sorunlarda bu yöntem kullanılır. Vitröz yapışkan bir doku olduğu için yalnızca vitrektomi ile müdahale edilir. Bu, ince işçilik ve uzmanlık gerektiren bir mikro cerrahidir. Retina, görmeden sorumlu bölgedir ve şeker hastalığı gibi durumlar retinayı etkileyebilir. Kanamalar, ödemler, zar oluşumu veya görme merkezinde delikler gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Göz arkasındaki kanamalarda, yırtıklarda ve deliklerde tek seçenek vitrektomidir. Bu yöntemle gözün arka kısmındaki sorunlar tedavi edilebilir. İşlem, zorluğuna göre birkaç saat sürebilir. Hasta uyumluysa lokal anesteziyle yapılır ve aynı gün taburcu olunabilir. Şeker hastalığına bağlı kanamalar hafifse iğne veya lazerle tedavi edilebilir. Ancak bu yöntemler yetersiz kalırsa vitrektomi devreye girer. Kanamaları temizleyip etkili lazer uygulayarak görme kaybı yaşayan hastalar bile görüşlerini geri kazanabilir. Burada zamanlama çok önemli. Geç kalınırsa başarı şansı azalır. Cerrahi önerildiğinde hastalar bunu reddederse, ne yazık ki geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanabilir. Mükemmel bir cerrahi bile geç kalmış bir vakada istenen sonucu vermeyebilir. Özellikle şeker hastalarına düzenli göz kontrolü ve zamanında müdahale gerektiğini vurguluyoruz."