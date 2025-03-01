Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 38. ve 50. yılını tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evliliklerinde 38. ve 50. yılını tamamlayan çiftlere hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet, 50 yıllık evli olan Ali ve Zeliha Ercemal çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında aile büyüklerinin tecrübeleri dinlenirken, uzun ömürlü evliliklerin topluma örnek teşkil ettiği ifade edildi. Vali Varol, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ercemal çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ercamal çiftinin ziyaretinin ardından Adıyaman’da 38 yıllık evli Bekir ve Emine Ortaç çiftini, Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ziyaret etti.