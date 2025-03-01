Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Uluslararası Standartlara ve Ulusal Mevzuata Uygun Ulusal Sığınma Prosedürlerinin Etkinliğini Güçlendirme Projesi" kapsamında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline yönelik Eğitici Eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cihan Caner Aksoy, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan Özatik ve Prof. Dr. Fikriye Yasemin Özatik eğitimci olarak yer aldı. Programda, yetişkin eğitimi, kişilerarası iletişim ve sunum becerileri konularına odaklanıldı.

Eğitim süresince katılımcılar, göç alanında çalışan profesyoneller için eğitim becerileri ve terapötik iletişimin önemine dikkat çekerek programın oldukça verimli geçtiğini belirtti. Eğitimin, göç yönetiminde görevli personelin iletişim becerilerini güçlendirmesi ve sahada daha etkili çalışmalarına katkı sunması amaçlandı.

Programın sonunda katılımcılar, öğrendikleri bilgileri sahada nasıl uygulayabilecekleri konusunda değerlendirmelerde bulunarak benzer eğitimlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.