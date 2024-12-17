Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kendileri açılan pazarda el emeği ürünlerini satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerler ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesindeki girişimci kadınların ürettiği ürünler her hafta salı günü meraklıları ile buluşuyor. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kurulan El Emeği Pazarı’nda bileklikten sarmaya, örgüden muma yüzlerce ürün alıcısını bekliyor.

“Kadınlarımız artık çok daha mutlu”

El Emeği Pazarı ile kadınlar arasında dayanışmanın artık çok daha güçlü olduğunu belirten Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, üreten kadınların pazarda hem sosyalleştiğini hem de ev ekonomilerine katkı sağladığını belirtti. Özata şu ifadeleri kullandı: “Pazarımıza çok güzel bir katılım var. Arkadaşlar el emeği ürünlerini burada satarak aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Bizler de onlara destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra her hafta salı günü burada ürünlerini satabilecekler. Bu anlamda çok mutluyuz. Kadın dayanışmasını destekliyoruz. Bizleri daima destekleyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ederim.”

Üreten kadınlar mutluluğu paylaşıyor

Pazarda ürünlerini sergileyen Fatma Aydın, bu proje sayesinde hem sosyalleşmenin hem de ev ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fatma Özcan ise el emeği ürünlerini müşterilerle buluşturmanın gururunu yaşadığını belirtti. Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Handan Çelik ise üretmenin mutluluğunun paha biçilemez olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

Her hafta salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı Sosyete Pazarı’nın üst katında hizmete giren El Emeği Pazarı, ilçenin üreten kadınlarının ürünlerini meraklıları ile buluşturuyor.