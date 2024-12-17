SAMSUN (İHA) – Arıcılıkla uğraşan kadın üreticiler ve girişimci kadınlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bal Mumundan Biblo ve Mum Yapımı’ etkinliğinde maharetlerini gösterdiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun Arıcılar Birliği kadın üyelerine ve bireysel kadın girişimcilere ‘Bal Mumundan Biblo ve Mum Yapımı’ etkinliği düzenlendi. Kadıköy (Paşa Konakları) Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programa katılanlar bal mumu işleme, üretim ve tasarım gibi bilgileri öğrenme ve bu alanda ürünler üretme fırsatı buldu.

Teorik bilgilerin ardından ilk olarak temel petekler eritilerek silikon kalıplara döküldü. Kuruma sürecinin ardından boyama işlemi gerçekleştirildi. Maharetli kadınlar kısa sürede ortaya birbirinden güzel ürünler çıkardı. Arıcılıkta yenilikçi ve ekonomik değeri yüksek ürünler üretmek, kadın girişimciliği destekleyerek kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını sağlamak, yerel üretim ile el sanatlarını teşvik ederek kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunmak hedefiyle düzenlenen programda çevre dostu doğal malzemelerle üretim yapılarak çevre bilincine de dikkat çekildi.