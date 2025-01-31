Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen’e ziyarette bulundu.

51 ülkeden 11 milyon üyeyi temsil eden Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen’e ziyarette bulundu. Eğitim-Bir-Sen’in yayınları, faaliyetleri, teşkilat yapısı ve sendikal bakış açısına dair fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Eğitim-Bir-Sen ile Eğitim Enternasyonali (EI) ve ETUCE arasında ilerleyen süreçte daha yakın iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyan, onlar adına onlarca kazanıma imza atan, birçok sorunun çözümünü sağlayan bir sendika olduğunu belirterek, “Eğitim-Bir-Sen, eğitime ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin verdiği mücadele sonucunda onlarca sorunun çözümünü sağlamıştır. Bunun yanı sıra akademik sendikacılık yapan bir okuldur” dedi.

Uluslararası dayanışmanın önemine değinen Yalçın, bu alanda son yıllarda yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Eğitim-Bir-Sen’in sadece ülke içinde değil, ülke dışında da önemli bir sendika olduğunu ifade etti. Yalçın, farklı ülkelerin sendikaları ile dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Eğitim Enternasyonali ile başlayan ikili müzakerelerin de kıymetli olduğunu kaydeden Yalçın, Arjantin’de yapılan Eğitim Enternasyonali’nin dört yılda bir düzenlenen programına Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz’un katıldığını, sonrasında da Eylül 2024’te Brüksel’de Eğitim Enternasyonali’nin genel merkezini ziyaret ettiklerini ve orada Genel Sekreter David Edwards ile görüştüklerini dile getirerek, “Bugün Brüksel’den gelen misafirimizin iadeiziyaretinden memnuniyet duyduk” şeklinde konuştu.

ETUCE Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sendikanın faaliyetlerinden, yayınlarından oldukça etkilendiğini ifade etti. Eğitime dair gündemi takip etmesini, bu konularda her türlü akademik yayını teşvik etmesini oldukça kıymetli gördüğünü belirten Evers, Eğitim-Bir-Sen’in yaptığı çalışmaları yapan sendika sayısının az olduğunun altını çizdi. Evers, bu yönüyle Eğitim-Bir-Sen’in örnek alınması gereken bir sendika olduğunu kaydetti.

Eğitim-Bir-Sen’in uluslararası alandaki faaliyetlerinin oldukça çarpıcı olduğunu söyleyen Evers, söz konusu faaliyetlerin sadece Avrupa bölgesinde değil, dünyanın farklı noktalarında da kendisini hissettirdiğini sözlerine ekledi.