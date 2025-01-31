Erenler’de gençlerle buluşan Başkan Yusuf Alemdar, “Bakanlığımızın desteğiyle gençlerimizin en kapsamlı tesislerle, spor alanlarıyla ve sosyal alanlarla buluşması için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Erenler’in gençleri için basketbol, voleybol sahalarının yanı sıra salon sporlarını oynayabilecekleri bir kapalı spor salonunu ilçemize inşa edeceğiz” dedi. Alemdar, ayrıca gençler için Bilim Merkezi projesinde de hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler’de düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Erenler’in gençleriyle buluşan Başkan Alemdar, sohbet ortamında kendisine yöneltilen sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Yeni neslin merak ettiği her şeyin cevap bulduğu keyifli sohbette Başkan Alemdar, gençlere tavsiyelerde bulundu ve fikirlerine önem verdiğini hatırlattı.

“Hedefleriniz ve hayalleriniz olsun”

Çocukluk yıllarının en güzel zamanlarını Erenler’de geçirdiğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Şehrimizle, yaşadığınız yerle ilgili mutlaka bir hayaliniz, hedefiniz olsun. Daha güzel bir Erenler için sizlerin fikirlerini, isteklerinizi her zaman dinleyen bir abiniz burada olacaktır. Sizlerin genç fikirlerini gerçekten önemsiyorum” dedi.

“Gençler için yatırımlarımız sürecek”

Gençlerin talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Alemdar, göreve geldikleri günden bu yana önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “Ulaşımda ücretsiz ve indirimli seyahat uygulamasından gençlerimiz hamdolsun istifade ediyor. Önümüzdeki süreçte de yine gençlerimiz için bir bilim merkezi projemiz var. Hazırlıklarını tamamlıyoruz. Ayrıca Şehir Kütüphanesi’ni de şehrimiz gençlerinin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Erenler’e kapalı spor salonu”

Başkan Alemdar ayrıca gençlere spor yapacakları yeni alanlar kazandıracaklarını da ifade ederek, “Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini düşünüyoruz. Bu konuda bakanlığımızın desteğiyle gençlerimizin en kapsamlı tesislerle, spor alanlarıyla ve sosyal alanlarla buluşması için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Daha önce Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler’e kapalı spor salonu yapacağımızı açıklamıştık. Erenlerli gençlerimizin basketbol, voleybol ve buna benzer salon sporlarını oynayabilecekleri bir kapalı spor salonunu ilçemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.