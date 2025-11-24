Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü, Hemsball Türkiye Şampiyonasında çifte kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından, 21-23 Kasım tarihlerinde Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Kulübü erkeklerde Türkiye şampiyonu olurken kadınlarda ise Türkiye ikincisi oldu.

Toplam 30 takım ve 140 sporcunun yer aldığı turnuvadan büyük bir başarı ile döndüklerini ifade eden ETÜ Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Murat Turan: 'Hemsball'da üniversitemizi hem erkek hem kadın kategorisinde en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Elde edilen dereceler, sporcularımızın disiplinli çalışmalarının ve teknik ekibimizin özverili çabalarının bir sonucudur. Bu başarılarla ETÜ'nün adını bir kez daha ulusal arenada gururla duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.