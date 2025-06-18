Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ı ağırladı. Ziyarette iki şehir arasında ticaretin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bugün kıymetli hemşehrimiz, TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz, bölge sorumlumuz ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Tuncay Yıldırım’ı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.

Başkanımızla Elazığ ile Gaziantep arasında nasıl daha güçlü ticaret bağları kurabiliriz noktasında istişarelerde bulunduk. Bölgemiz ateş çemberi. İran, İsrail arasındaki savaş, bölgemizi de illerimizi de ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu noktada nasıl bir yol haritası izleyebiliriz gibi birçok önemli konuda da istişarelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine odam ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep TSO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da yaptığı açıklamada, "Bugün güzel şehrimiz Elazığ’ımızı ziyaret ettik. Elazığ TSO Başkanımız İdris Alan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Elazığ ve Gaziantep arasında yapabileceğimiz işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu güzel şehirde odamız adına hizmet sunan Sayın İdris Alan başkanımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.