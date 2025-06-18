Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yenileme çalışmaları süren karşılama merkezi alanını inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Ahlat ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Karakaya ve beraberindeki heyet, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yenileme çalışmaları süren karşılama merkezi alanını inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karakaya, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından Selçuklu Mezarlığı’nın önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Ardından, Vali Karakaya ve beraberindeki heyet, Emir Bayındır Kümbeti’ni ziyaret ederek bu kadim yapının taşıdığı tarihî ve kültürel değeri yad etti. Son olarak, Ahlat Belediyesi’ne bağlı olarak inşaatı devam eden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Bahr-i Ahlat Su Sporları Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Karakaya, vatandaşların hizmetine sunulacak bu modern tesisin bölgeye önemli bir değer katacağını belirtti.

İncelemelerde Vali Karakaya’ya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.