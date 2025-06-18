Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını 8 ilçede 173 mahalleye yaydı. Belediye Başkanı Halit Doğan, "Canlı yaşamını riske atmayan alanlarda biyosidal ilaçlamaları titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’i makamında ağırladı. Görüşmede tarım yatırımları ve kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları ele alındı.

"Fındık hem ekonomik hem kültürel bir değer"

Ziyarette konuşan Başkan Doğan, Samsun’un Türkiye’de tarım ve fındık üretiminin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kahverengi kokarcanın bu üretimi tehdit ettiğine dikkat çekti. Doğan, "Bu zararlıya karşı entegre mücadele prensibini benimsedik. Bilimsel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal yöntemleri birlikte kullanıyoruz. Başlangıçta 6 ilçede 92 mahalle hedeflenmişti, sahadaki ekiplerimizin özverisiyle bu sayı 8 ilçede 173 mahalleye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca Samuray arısı doğaya bırakılıyor

Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında Samuray arısı üretimine de destek verdiklerini söyleyen Başkan Doğan, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yaparak Samuray arısı üretimini destekliyoruz. Bugün itibarıyla başlayan salım süreciyle yaz boyunca milyonlarca Samuray arısını doğaya bırakacağız. Bu uygulama yalnızca Samsun’da değil, diğer illerde de belediyemizin katkısıyla sürdürülecek" diye konuştu.

Bakanlıktan takdir

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Özverili çalışmaları nedeniyle Başkan Halit Doğan’a ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.