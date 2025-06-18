İzmir’de yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Yıldırım, pankreas kanseri tanısı aldıktan sonra tedavi için Gaziantep’e geldi. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner tarafından gerçekleştirilen başarılı Whipple ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Pankreasın baş kısmında tespit edilen kitle nedeniyle İzmir’de farklı merkezlere başvuran Yıldırım, net tanının ardından ameliyat kararı aldı. Operasyonu deneyimli bir cerrahın gerçekleştirmesini isteyen hasta, kapsamlı araştırmalar sonucunda Prof. Dr. Tayfun Şahiner’e ulaşarak Gaziantep’e geldi.

Prof. Dr. Şahiner, "Pankreas kanseri genellikle ileri evrede tanı konulan, cerrahi şansı sınırlı bir hastalıktır. Mustafa Bey’in kitlesi, ameliyat edilebilir bir evredeydi. Detaylı bir hazırlık süreci ve zamanında müdahaleyle Whipple ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık" dedi.

Ameliyat öncesinde hastanın genel durumu titizlikle değerlendirildi, beslenme planı düzenlendi ve yoğun bakım süreci detaylı şekilde planlandı. Prof. Dr. Şahiner, pankreas tümörü gibi kompleks cerrahilerin, yalnızca donanımlı merkezlerde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Ameliyat sonrası konuşan hasta Mustafa Yıldırım, "İzmir’den Gaziantep’e gelmek kolay olmadı ama Prof. Dr. Şahiner’e ulaştıktan sonra içim rahatladı. Gerek ameliyat öncesi bilgilendirme, gerekse ameliyatın kendisi çok başarılıydı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Medical Point Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise "Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak komplike gastrointestinal cerrahilerde hem bölge halkına hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya devam ediyoruz. Genel cerrahi ekibimiz Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, Prof. Dr. M. Tahir Özer ve Doç. Dr. Mesut Gül tarafından bugüne dek yüzlerce hastanın sağlık sorunları başarıyla çözüme kavuşturuldu" diye konuştu.