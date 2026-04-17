Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaşanan olayların ardından ilgili kurumların koordinasyonuyla ilçe genelindeki tüm eğitim kurumları ve okul çevrelerinde polis ekiplerince yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekipler bölgede hazır bulunurken, şüpheli şahıslara yönelik denetimlerin de artırıldığı öğrenildi.

Ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda birçok ilde olduğu gibi Tatvan'da da okul önlerinde emniyet personeli görevlendirilerek öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sıklaştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, öğrencilerin ve velilerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayarak, güvenli eğitim ortamının sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade ettiler.

Öte yandan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan saldırıların ardından ülke genelinde güvenlik hassasiyetinin arttığı ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi