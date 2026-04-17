Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yemek yediği sırada yan taraftaki dükkana ateş açan şüphelilerce vurulan ve hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, memleket Kayseri'de toprağa verildi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta dün meydana gelen olayda bir markete silahlı saldırı gerçekleşmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Ağır yaralanan Araştırma Görevlisi Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. İkindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.