Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda sahte içki ve etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda kaçak üretim faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda farklı ebatlarda toplam 31 şişe sahte alkollü içki, 25 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 8 adet anason yağı kiti bulundu.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.