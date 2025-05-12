Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) tarafından düzenlenen "Üniversite-Sanayi Buluşmaları-Kahve Sohbetleri" etkinlik serisinin ikincisi, ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bu yıl "Mühendisler İçin Üretken Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, ESOGÜ’nün akademik bilgi birikimi ile sanayi dünyasının uygulama tecrübesi bir araya getirildi. Programın açılışında konuşan ESOGÜ ETTOM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ulutan, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür buluşmaların ortak hedeflere ulaşmada kritik rol oynadığını ifade etti. Ardından KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz katılımcılara KOSGEB destekleri ve sanayiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Etkinliğin "Mühendisler İçin Üretken Yapay Zekâ Kullanımı" konulu ana sunumunu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, sunumunda üretken yapay zekâ teknolojilerinin mühendislik alanında nasıl etkili şekilde kullanılabileceğine ilişkin örnekler paylaştı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünde ise sanayi temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler fikirlerini dile getirerek, yeni iş birlikleri için ilk adımları attılar.