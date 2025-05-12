Manisa’daki engelli dernekleri ile özel rehabilitasyon merkezleri Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce Engelliler Haftası’nda ’Engelsiz Manisa’ sloganıyla önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ardından da meydanda çeşitli gösteriler sunularak kutlamalar yapıldı.

Yürüyüşe Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve engelliler katıldı.

Yürüyüşte "En büyük ailemizin Türkiye’mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun" pankartı açıldı. Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Hayat Şifa Yurdu Bakım Merkezi, Manisa Bedensel Engelliler Derneği, Yunusemre Belediyesi Sağlık Birimi, Manisa Otizm Derneği, Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Manisa Bakımevi Merkezi, ZİÇEV, Gündüz Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Özel Salihli Lidya Sardes Bakım Merkezi yerini aldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve ZİÇEV birer gösteri gerçekleştirdi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız zaten kardeşlerimizin tüm sosyal entegrasyonu ve iş ihtiyaçları için devrede. Biz elimizden gelen her türlü gayreti sergiliyoruz. Ekibimiz bu konuda oldukça güzel çalışıyor Manisa’da. Sanayide, kamu kurumlarında zaten her türlü imkanı devletimiz de sağlıyor. Biz de elimizden gelen hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Günün anlam ve önemi ile ilgili çok güzel bir ifade var. Sevgi, engel değildir. Ona çok katıldığımı belirtmek istiyorum. Biz sizi seviyoruz. Sizinle birlikte olmaktan büyük bir güç duyuyoruz, güç alıyoruz. Bunun rahmani yönüne de iman ediyoruz. O yüzden sizlerle çalışmak, sizlerle birlikte olmaktan dolayı Allah’a şükrediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.