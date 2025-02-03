Eskişehirli sporcuların da aralarında olduğu Bursa Karate Ligi’nin 1. etabında düzenlenen müsabakalar kapsamında 12 sporcu derece aldı.

Bursa Karate Ligi 1. etabı, 1 Şubat tarihinde 21 ilden 64 kulüp ve 840 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 12 karate sporcusu, yarışmadan derecelerle döndü. Bu kapsamda Yusuf Berat Yılmaz ve Talha Ediz İnarlıoğlu kata 1’inciliği aldı. Nisanur Özen, Perihan Naz Sakinak, Yağmur Mahmutoğlu, Ege Mete Yaşar ve Osman Karavil kumite 2’inciliği elde etti. Sümeyra Yıldız, Miray Çankaya, Rüzgar Yörümez, Yasemin Yağmur Atay ve Doğa Açıkgöz de kumite 3’üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmadan dereceyle dönen tüm sporcularına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.