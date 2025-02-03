Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde oynadığı karşılaşmada Gallardo takımını 64-59’luk skorla mağlup etti.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunda 20. haftadaki maçında Gallardo’yu 64-59’luk skorla mağlup etti. Maçın ilk periyodunda, misafir takım Gallardo 23-26 önde tamamladı. Ancak Turgutlu Belediyespor, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele alarak 50-42’lik skorla öne geçti. Son periyotta ise Manisa’nın tek kadın basketbol takımı, maçı 64-59 kazanarak evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda Deniz Üstün 16 sayı, 7 ribaund ile maçın yıldız ismi olarak adını yazdırdı. Deniz Üstün’ü; Sümeyya Özcan 14 sayı, 11 ribaund, Dejah Monet Terrell 10 sayı, 13 ribaund ve kaptan Yağmur Öztürk 10 sayı, 2 ribaund ile takip eden oyuncular oldu.

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Önemli bir maça daha imza attık. İlk çeyrekte geriye düşmemize ve farkın açılmasına rağmen bir şekilde toparlayarak maçı kazanmasını bildik. Önümüzde cumartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe Gelişim maçı var. Ona odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.