İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin başkanlığında Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin başkanlığında, başkan yardımcılarının da katılımıyla müdürlük toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri ile ilgili değerlendirme yapıldı. İki ilçenin de sağlık projeleri üzerine konuşulan toplantı, fotoğraf çekimi ile sona erdi.