Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bireyler ve annelerine yönelik ’Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi’ düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, atölyede kadınları doktor, avukat ve psikologla bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği atölyede, uzmanlar eşliğinde sağlıkta düzenli kontrollerin önemi, şiddete karşı alınacak önlemler ve öz şefkati konuşan kadınlar, merak ettiklerini sordu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, gerçekleştirdikleri atölyenin özel bireylere yönelik özel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bireylere bakım veren annelerin ihtiyacı olan Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi’nde birlikte olduk. Hem beden sağlığımızı, hem ruh sağlığımızı güçlendirmek, birlikte ayakta durabilmek, bütün güçlüklerin üstesinden gelebilmek için bu etkinliği yaptık" dedi.

"Birbirimizi desteklediğimiz sürece çok daha güçlüyüz"

Otizm Aile Danışma Merkezinde görevli uzman psikolog Dila Aslan da ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Özel bireylerin anneleri bizler için çok kıymetli. Hem özel bireylerin anneleri hem de engelli kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinlikte jinekolog rutin kontrollerin öneminden bahsetti, kadın sağlığı hakkında bilgi verdi. Avukat, kadın hakları ve engelli haklarına yönelik bilgiler aktardı. Ben de bu zorlu süreçlerde kendimize nasıl destek olabileceğimizle ilgili çalışma yaptım. Kadınlar olarak birbirimizi desteklediğimiz ve yükselttiğimiz sürece çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

"Biz kadınlar birlikte güçlüyüz"

Avukat Ela Aslan ise "8 Mart’ta kadınlarla bir arada olup, onlara haklarını anlatmak, şiddete maruz kaldıklarında ya da etraflarında şiddete uğradıklarını düşündükleri biri olduğunda neler yapmaları gerektiğini anlatmak çok keyifliydi. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz, haklarımızı bildiğimiz, birbirimize destek olduğumuz sürece bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Kadın sağlığında düzenli kontrollerin önemini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sezin Saygı Özyurt da pandeminden sonra sağlığın ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını söyledi. Özyurt, "Biz hastalanmadan, daha işler en başındayken bulup tedavi edip süreci bitirmek istiyoruz. Kadın sağlığıyla ilgili daha ciddi ödenekler ayrılabilir. Tüm kadınların eşit erişimi için birçok test artık ücretsiz yapılmaya başlandı. Bunlar daha çok duyurulabilir" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar hepimiz için çok önemli ve değerli"

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı ve Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dursun Arslan, engelli bireylerin birçok alanda olduğu gibi sağlığa erişimde de ciddi sıkıntıları olduğunu dile getirerek, "Düzenlediğimiz etkinlikte engelli kadınlara bu sorunlarının çözümüne kolayca erişecekleri bir yöntem sağlamaya çalıştık. Kadınlar hepimiz için çok önemli ve değerli" diyerek düşüncelerini anlattı.

Tarsus Görme Engelliler ve Ortopedik Engelliler gönüllüsü Nurgül Tektaş Bayrak ise eğitimlerin sürekli olmasını ve en ücra köşelere kadar ulaşılmasını talep etti.