Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım atıyor. Aksoy’un öncülüğünde, ilçeye 8 yeni 112 Acil Yardım İstasyonu inşa ediliyor. Yapım aşamasındaki bu istasyonlar tamamlandığında, acil vakalara müdahale süresi 10 dakikanın altına düşecek.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilçeye yeni hastaneler kazandıran Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahallelerin sağlık ihtiyaçlarına da öncelik veriyor. Bu kapsamda, Orhangazi, Akşemseddin, İnönü, Süleymaniye ve Akçaburgaz Mahallelerinde yapımı devam eden 112 Acil Yardım İstasyonlarının yanı sıra, Türkiye’de ilk olarak Güzelyurt Mahallesi’nde merkezi bir istasyon projesi de hayata geçiriliyor. Esenyurt’un sağlık altyapısını güçlendiren bu yatırım ile acil sağlık hizmetlerine hızlı ulaşım sağlanarak, vatandaşların güvenliği ve sağlığı ön planda tutuluyor.

"Acil yardım istasyonu sayısı 22’ye çıkıyor"

Süleymaniye Mahallesi’nde inşaatı süren 112 Acil Yardım İstasyonu’nu yerinde inceleyen Başkan Vekili Aksoy, "Başlattığımız 8 yeni istasyon ile ilçemizdeki 112 Acil Yardım İstasyonu sayısını 22’ye çıkarıyoruz. Bu sayede, acil müdahale süresi 10 dakikanın altına indirilecek. Ayrıca, Güzelyurt Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz Türkiye’nin ilk 112 Merkezi İstasyon Projesi ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her bir istasyonumuz, 24 saat güvenli nokta olarak hizmet verecek. Mahallelerimizi daha güvenli hale getirebilmek için alternatif projeleri de değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.