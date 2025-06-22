Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayan öğrencilerin ve ailelere sınav süresi boyunca belediyeye ait mobil ikram araçları ile sıcak çorba, su, kahve gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayan öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer aldı. Sınav süresi boyunca belediyeye ait mobil ikram araçları ile ilçedeki sınav merkezlerinin önünde öğrencilere ve velilere sıcak çorba, su, kahve gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezlerinin çevresinde trafik akışını düzenleyerek sınav sessizliğinin sağlanması için yoğun çaba harcadı. Sınav sabahı evrakını unutan ya da sınava geç kalan öğrencilere ise motorize zabıta ekipleri anında müdahale ederek ulaşım desteği sağladı.

"Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz"

Verilen hizmetler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Sınav sabahı kızıyla birlikte gelen Semih Bayrakçı, "Kızımı sabah üniversite sınavına getirdim. Sağ olsun belediye çalışanı arkadaşlarımız bize çorba, su, kahve ikram ettiler. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Ayten Eryorulmaz ise, "Belediyemize bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir gencimiz kimliğini unutmuştu, zabıta ekiplerimiz hızlıca gidip getirdiler. Çok mutlu olduk" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.