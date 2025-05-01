Erzurum’da meydana gelen çatı yangınına müdahele eden itfaiye ekipleri uzun bir uğraştan sonra alevleri kontrol altına aldı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Dumlu Mahallesi meydana gelen çatı yangını korkuttu. İhbar üzerine Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler’de bir konutun çatısından henüz sebebi bilinmeyen şekilde alevler yükseldi. Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi merkez itfaiye ekipleri ve Hilalkent itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının bitişikteki evlere sıçramaması için uzun bir uğraş veren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini incelmeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.