Sinop’un Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan ’robotik kodlama sınıfı’nın açılışı yapılacak.

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD) Gençlik Komisyonu tarafından Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan Şehit Jandarma Er Satılmış Yıldırım Robotik Kodlama Sınıfı’nın açılışı 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 2024 yılında yapımına başlanan sınıf, SİYAD Gençlik Komisyonu öncülüğünde, bağışçıların desteği ve Sinoplu gençlerin katkılarıyla tamamlandı. Öğrencilerin teknolojiyi yakından tanıması ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim alması amacıyla hayata geçirilen sınıf, artık öğrencilerin hizmetinde.

SİYAD yönetimi, 5 Mayıs pazartesi günü Türkeli ilçesine gelerek saat 13.30’da okulda düzenlenecek törenle sınıfın resmi açılışını yapacak ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Yetkililer, bu tür projelerin ilçedeki eğitimin kalitesine katkı sağladığını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.