Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği “TÜGİAD Bursa Buluşmaları” kapsamında, Kare Portföy Yönetimi Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, Almira Otel’de dernek üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kumcuoğlu, "Yeni Dönemde Ekonomi: Riskler, Fırsatlar ve Stratejiler" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi “Bursa Buluşmaları” etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kare Portföy Yönetimi Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu’nun konuk olarak katıldığı gecede, "Yeni Dönemde Ekonomi: Riskler, Fırsatlar ve Stratejiler" konuları ele alındı. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerine değinen Kumcuoğlu, katılımcılara hem mevcut riskleri analiz etme hem de önümüzdeki döneme dair stratejik adımlar belirleme konusunda değerli bilgiler sundu. Enflasyon, faiz politikaları, yatırım trendleri ve sektör bazlı öngörüler gibi pek çok başlıkta görüşlerini paylaşan Kumcuoğlu, özellikle iş insanlarının finansal esneklik ve adaptasyon becerilerini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

“PEKİN’DE TÜGİAD ŞUBESİNİ AÇTIK”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, hem Türkiye ekonomisindeki mevcut tabloya hem de TÜGİAD’ın küresel açılımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Baykal, Türkiye’nin içinden geçtiği enflasyonist dönemin etkilerini azaltmak adına çeşitli etkinlikler ve projelerle üyeleri bir araya getirmeye devam ettiklerini vurguladı. Bu doğrultuda, sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de aktif çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykal, TÜGİAD’ın Çin’in başkenti Pekin’de yeni bir şube açtığını duyurdu. Açılışa bizzat katıldığını ifade eden Baykal, Çin’de fiziki bir ofis açmanın dernek adına önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Açılan ofisin, butik ve paylaşımlı çalışma modeliyle tasarlandığını belirten Baykal, “Üyelerimizin Çinli iş ortaklarını ve müşterilerini rahatlıkla ağırlayabileceği, seminer ve toplantı odaları gibi detayların düşünüldüğü bir ofis modelini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“TİCARETE YÖN VEREN NOKTALARDA YER ALMAK İSTİYORUZ”

Baykal, sadece Çin ile sınırlı kalmayarak Amerika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da şube ve temsilcilikler açmaya devam edeceklerini belirtti. Hedeflerinin, ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurarak Türkiye’nin ticarette karşılaştığı dezavantajlı durumları avantaja çevirmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında Çin’in sanayideki yükselişine de dikkat çeken Baykal, “Bugün Türk iş insanlarının rekabet ettiği bir ülke gibi görünse de, birlikte neler yapılabileceğini de düşünmeliyiz. Teknoloji üretiminde birçok alanda lider konumda olan Çin, devlet destekleri açısından da güçlü bir yapı sunuyor.

Bizler de bu avantajlardan nasıl faydalanabiliriz sorusunu sormalı, bu konuda somut adımlar atmalıyız” dedi. TÜGİAD olarak küresel ticarete yön veren noktalarda, özellikle Amerika ve Avrupa gibi merkezlerde yer almayı hedeflediklerini belirten Baykal, kompakt ve entegre bir ticaret ağı kurarak Türkiye’yi bu ağın merkezine yerleştirmenin öncelikli vizyonları arasında olduğunu söyledi.

Etkinlik Ümit Kumcuoğlu’nun konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde devam etti. Katılımcılar, ekonomi gündemine dair merak ettikleri soruları doğrudan Kumcuoğlu’na yönelterek faydalı bir bilgi alışverişi gerçekleştirdi.